بعد ارتفاعه 9 مراكز.. قائمة دول يمكن السفر إليها بجواز السفر المصري فقط

أظهرت أحدث البيانات الدولية أن المواطنين المصريين يمكنهم السفر إلى 51 دولة دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة، سواء بالدخول المباشر بدون تأشيرة أو بالحصول عليها عند الوصول، ما يمنحهم حرية أوسع في التخطيط للرحلات والتنقل بين مختلف القارات.

جاء ذلك وفقا لبيانات مؤشر Henley & Partners العالمي لتصنيف جوازات السفر.

قائمه الدول التي يمكن السفر اليها بجواز السفر المصري فقط

الدول المتاحة للمصريين بدون تأشيرة مسبقة 2026

تشمل القائمة الوجهات التالية:

بربادوس، بنين، بوليفيا، بوروندي، كمبوديا، جزر الرأس الأخضر، جزر القمر، جزر كوك، جيبوتي، دومينيكا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، هونغ كونغ، إندونيسيا، إيران، الأردن، كينيا، كيريباتي، لاوس، لبنان، ماكاو، مدغشقر، ماليزيا، جزر المالديف، جزر مارشال، موريشيوس، ميكرونيزيا، موزمبيق، نيبال، نيكاراغوا، نيوي، جزر بالاو، رواندا، ساموا، السنغال، سيشل، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، سريلانكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت وجزر غرينادين، طاجيكستان، تنزانيا، جامبيا، تيمور الشرقية، توفالو، اليمن، زيمبابوي.

قائمه الدول التي يمكن السفر اليها بجواز السفر المصري فقط

ما هو أقوى جواز سفر في العالم 2026؟

يصدر مؤشر Henley & Partners تقريره السنوي المعروف باسم Henley Passport Index، الذي يعد من أبرز التصنيفات العالمية لقوة جوازات السفر، إذ يعتمد على عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز دخولها دون تأشيرة مسبقة.

ويستند المؤشر إلى بيانات رسمية مقدمة من International Air Transport Association، ما يعزز دقته وموثوقيته على مستوى العالم.

شروط السفر بدون تأشيرة للمصريين

وحتى في حال عدم اشتراط تأشيرة مسبقة، تظل هناك متطلبات أساسية، أبرزها:

أن يكون جواز السفر ساريا لمدة تغطي فترة الإقامة المخطط لها.

إثبات القدرة المالية لتغطية تكاليف الرحلة.

تقديم تذكرة عودة أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى.

يفضل الحصول على تأمين طبي للسفر.

تجهيز خطة واضحة للإقامة والتنقل داخل الدولة المقصودة.

قائمه الدول التي يمكن السفر اليها بجواز السفر المصري فقط

مدة الإقامة المسموح بها

تختلف مدة الإقامة من دولة إلى أخرى، لكنها غالبا ما تتراوح بين 30 و90 يوما.

وينصح دائما بمراجعة آخر تحديثات أنظمة الدخول قبل حجز الرحلات، إذ قد تتغير القواعد وفقا للظروف السياسية أو الصحية أو التنظيمية لكل دولة.