بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الحكومة: خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
نتنياهو: نعمل على تشكيل تحالف جديد ضد المحورين الشيعي المنهار والسني المتشكل
بـ 30 دولارا| زيادة تأشيرة الدخول الاضطرارية بالمنافذ المصرية

عممت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، منشورا حمل رقم 37 لسنة 2026، على أعضائها نص على قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول الأضطرارية بالمنافذ المصرية "الفيزا"، لتكون 30 دولارا أمريكيا بدلا من 25 دولارا بدء من تاريخ 1 مارس 2026.

 

تأشيرة زيارة مصر 

وافق مجلس الوزراء سابقاً على طلب وزارة السياحة والآثار، مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجاناً للوافدين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان، خلال موسمي صيف 2026 و2027 (من مايو حتى نهاية أكتوبر) بذات الضوابط المعمول بها حالياً، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال هذا الإجراء في مؤشرات التدفق السياحي من عدد من الأسواق التي يهتم سائحوها بتفضيل مُنتج السياحة الثقافية لاسيما في هاتين المحافظتين.  

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار مد العمل بالتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً لمدة عام إضافي آخر ينتهي في أبريل 2027، وبذات الضوابط المعمول بها حالياً من تطبيقها على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من نمو، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز موقف التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول للبلاد بغرض السياحة.
 

