بابا الفاتيكان : السلام في أوكرانيا أصبح "ضرورة ملحة"

أكد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر أن إرساء السلام في أوكرانيا أصبح "ضرورة ملحة".

وقال بابا الفاتيكان - في خطابه الأسبوعي في ساحة القديس بطرس، تزامنًا مع الذكرى الرابعة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسبما أورد موقع (فاتيكان نيوز) - "دعوا الأسلحة تصمت، ودعوا القصف يتوقف، ودعوا وقف إطلاق النار الفوري يتحقق، ودعوا الحوار يتعزز لتمهيد الطريق نحو السلام"، مؤكدًا أنه لا يمكن تأجيل السلام في أوكرانيا.

وأضاف: "الكثير من الضحايا.. الكثير من الأرواح والأسر المدمرة.. دمار هائل.. معاناة لا توصف!.. كل حرب هي جرح يصب في جسد البشرية جمعاء"، مشددا على أنه لا يمكن تأجيل السلام، وأنه أصبح ضرورة ملحة.

ويأتي هذا الخطاب بعدما أعلن الجيش الأوكراني ومسؤولون محليون اليوم أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وصواريخ كروز في هجماتها الأخيرة التي استهدفت أوكرانيا الليلة الماضية.