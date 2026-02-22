بشرط تقديم إيران مقترحا مفصلا..واشنطن وطهران تستعدان لجولة محادثات جديدة الجمعة

أفاد مسؤول أمريكي رفيع لموقع "أكسيوس"، الأحد، بأن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لعقد "جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف"، شرط أن تتلقى واشنطن خلال الـ48 ساعة المقبلة مقترحا إيرانيا مفصلا بشأن الاتفاق النووي.



وأوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية تنتظر المقترح الإيراني، مشيرا إلى أن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين نصحا ترامب بمنح المسار الدبلوماسي فرصة قبل إصدار أي أمر بضربة، يخططان للتواجد في جنيف يوم 27 فبراير إذا وصل المقترح الإيراني في وقت مبكر من الأسبوع الجاري.



وأضاف المسؤول: "إذا قدمت إيران مسودة المقترح، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع في جنيف يوم الجمعة لبدء مفاوضات تفصيلية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق نووي".



وأكد أن واشنطن وطهران قد تناقشان إمكانية اتفاق مرحلي قبل التوصل إلى اتفاق نووي شامل.

وبحسب "أكسيوس"، فإن ويتكوف وكوشنر طلبا خلال الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف يوم الثلاثاء الماضي من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقديم مقترح مكتوب ومفصل خلال أيام.

ومن جانب آخر، أكد خبراء أمنيون أمريكيون أن حجم القوات التي نشرتها الولايات المتحدة مؤخراً في الشرق الأوسط يُنذر باحتمالية عالية جداً لشن ضربة عسكرية ضد إيران.

وقال البروفيسور روبرت بايب، عالم السياسة بجامعة شيكاغو وخبير الأمن، إن هذا الانتشار يمثل بين 40 و50 % من إجمالي القوة الجوية الأمريكية المتاحة حول العالم.

وأضاف بايب، وهو المدير المؤسس لمشروع شيكاغو للأمن والتهديدات، أن حجم القوات الموجودة حالياً في المنطقة يذكر بالاستعدادات الأمريكية لحربي العراق عامي 1991 و2003، وأنه لم يسبق للولايات المتحدة نشر قوة بهذا الحجم ضد عدو محتمل دون شن ضربات جوية.



وتقدم البيانات التفصيلية حتى منتصف فبراير 2026 صورة شاملة لوجود أمريكي غير مسبوق حول حدود إيران.

ويضم التشكيل العسكري مجموعتين ضاربتين من حاملات الطائرات، هما أبراهام لينكولن وجيرالد فورد، المتمركزتين في بحر العرب والبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى سفن حربية ومدمرات وغواصات في مواقع استراتيجية في الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.



ويشمل الانتشار الإقليمي أسطولاً ضخماً من طائرات النقل C-17، وعشرات طائرات التزود بالوقود، وأنظمة متطورة للاستخبارات والقيادة والسيطرة، إلى جانب عشرات الطائرات المقاتلة من بينها أسراب F-35A وF-15E وF-16 موزعة في قواعد مختلفة في دول الخليج والأردن، كما تم تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأمريكية ببطاريات باتريوت المنتشرة في أنحاء المنطقة، وبطارية ثاد متطورة على الأقل في السعودية أو قطر.



و في سياق متصل صرح عراقجي يوم الجمعة الماضي بأنه سينهي صياغة المقترح خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيسلمه لويتكوف وكوشنر بعد الحصول على موافقة القيادة السياسية في طهران.



في سياق متصل، نقل الموقع عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله إنه يشعر بالأسف لأن بعض المحيطين بترامب ينصحونه بعدم قصف إيران، داعيًا الرئيس إلى تجاهل هذه النصائح.



كما نقل التقرير عن مستشارين للرئيس ترامب قولهم إن الأخير قد يغير مساره ويأمر بضربة في أي وقت، إلا أن كثيرين في فريقه يدفعون حاليًا باتجاه "الصبر وإتاحة المجال للدبلوماسية".