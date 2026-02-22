هل تحتسب السيئة عليا لو نويت أعملها ومعملتهاش؟ شاهد الإجابة

سألت الطفلة مريم، سؤالا إلى الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه: هل تحتسب السيئة عليا لو نويت أعملها ومعملتهاش؟

وقال الشيخ أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، إن الإنسان لو عمل حسنة واحدة فإن الله تعالى يكتبها عشر حسنات ويضاعفها إلى 700 ضعف لأن من أسماء الله الكريم، وإذا نوى عمل الحسنة ولم يفعلها فإن الله يكتبها له حسنة.

وتابع: أما إذا عمل العبد سيئة فيكتبها الله له سيئة، وإذا نوى فعل السيئة وتراجع خوفا من الله ولم يفعلها فإن الله لا يكتبها سيئة بل يكتبها حسنة لأنه تركها لوجه الله، وإذا نوى فعل السيئة ولم يخف من الله ولم يستطع فعلها بسبب الخوف من الناس فإن الله يكتبها عليه سيئة.