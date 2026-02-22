قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
ديربي نار.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من قمة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي
مفتي الجمهورية: قراءة القرآن في كل وقت واجبة.. وصيام القضاء للحامل والمُرضع بعد استعادة القدرة
ديني

أستاذ بالأزهر: الحياء خلق جليل من أخلاق الإسلام وشعبة من شعب الإيمان

عثمان بن عفان
عثمان بن عفان
أحمد سعيد

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن حديثه اليوم يدور حول صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشّره رسول الله بالجنة وأدخل السرور على قلبه وقلوب الصحابة، وهو ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي زوّجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فلما توفيت أيام غزوة بدر زوّجه أختها أم كلثوم، فاستحق لقب «ذي النورين»، مبينًا مكانته العظيمة بين الصحابة، إذ كان لا يُقدَّم عليه بعد أبي بكر وعمر، مستشهدًا بقول عبد الله بن عمر: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان.

أحمد الرخ: عثمان بن عفان سبق بحيائه وأعماله الجليلة فبُشِّر بالجنة والشهادة

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عثمان رضي الله عنه بُشِّر بالجنة في أكثر من موضع، كما في حديث سعيد بن زيد الذي شهد فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة»، وكذلك ما رواه أبو موسى الأشعري حين استأذن عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه»، في إشارة إلى استشهاده، كما ورد في حديث جبل حراء حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»، وكان معهم عثمان رضي الله عنه، مما يدل على تبشيره بالشهادة.

وأشار إلى أن من أعظم ما سبق به عثمان رضي الله عنه أعماله الجليلة في خدمة المسلمين، فقد حفر بئر رومة وجعلها للمسلمين بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يحفر بئر رومة فله الجنة»، فحفرها عثمان، كما جهز جيش العسرة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من جهز جيش العسرة فله الجنة»، فجاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يقلبها ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» مكررًا ذلك مرتين، فكان إدخال السرور على المسلمين وقضاء حوائجهم من أعظم أسباب منزلته.

وبيّن أن عثمان رضي الله عنه عُرف بحيائه العظيم حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «أصدقهم حياء عثمان»، وقال أيضًا: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»، موضحًا أن الحياء خلق جليل من أخلاق الإسلام، وهو شعبة من شعب الإيمان كما في الحديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة… والحياء شعبة من الإيمان»، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وكان سببًا في رفعة عثمان وبشارته بالجنة.

وأكد الدكتور أحمد الرخ، أن من أراد أن يكون من أهل الجنة فليقتدِ بأعمال عثمان رضي الله عنه في إدخال السرور على المسلمين، ومساعدتهم، وخدمة دين الله، والتحلي بالحياء والاستقامة، سائلًا الله أن يوفقنا لعمله، وأن يجعلنا من أهل الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بالصحابة الكرام في دار كرامته.

أصحاب النبي النبي عثمان بن عفان ذو النورين الدكتور أحمد الرخ الأستاذ بجامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر

