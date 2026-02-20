الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو

وجهت الطفلة جنا، سؤال صعب للدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، قالت في سؤالها: من أسماء الله الحسنى اسم المؤمن، طب احنا بنؤمن بربنا، ربنا بيؤمن بمين؟.

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في إجابته على السؤال خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم"، إن كلمة المؤمن في حق إما أن تكون بمعنى الأمن والأمان فهو الذي يهب الامن والامان لعباده.

وإما أن يكون معناها أن الله وحد نفسه لأن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله فيقول الله (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ).

وإما أن يكون معناها من الإيمان يعني التصديق فالله لا يخيب آمال عباده، وإما أن يكون معناها أن الله يصدق من يؤمن بالله فالله هو الذي يعلم ما في القلوب.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح عباده الأمن والأمان، وأنه يعلم ما في قلوب المؤمنين وغير المؤمنين، ويصدق الرسل على ما جاءوا به من معجزات لتأكيد صدق دعوتهم، مشيرًا إلى أن معنى 'المؤمن' يمتد ليشمل تصديق الله لعباده يوم القيامة، مؤكداً أن كل شيء بيد الله وعلمه مطلق بما في القلوب.