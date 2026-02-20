اصطحاب الأطفال للمسجد في التراويح.. دينا أبو الخير هتقولك الحكم

ردت الدكتورة دينا أبو الخير على سؤال سيدة تقول:" البعض نصحوني بعد اصطحاب أطفالي الصغار للمسجد خلال التراويح لما يسببوه من ضوضاء وضيق للآخرين لكني لا أستطيع تركهم بمفردهم".

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إن هذا السؤال يأتي كثيرا، وأنها مع أخذ الأطفال لـ المسجد، لكن الأطفال التي لا تسبب مشكلات، فلا فائدة من اصطحاب طفل رضيع يبكي طوال الصلاة.

ولفتت إلى أن هناك أطفال تدخل المسجد ويتسببون في عمل ضوضاء، ويتسبب ذلك في عدم الخشوع، والصلاة الصحيحة، وهؤلاء ننصح بتربيتهم في البيت وتعليمهم الصلاة.

وأشارت إلى أنها تطالب بتسهيل العبادة على الاخرين، مؤكدة أن وجود أطفال تقوم بعمل مشكلات قد ينتج عنها غضب البعض.



