رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
توك شو

اصطحاب الأطفال للمسجد في التراويح.. دينا أبو الخير هتقولك الحكم

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
البهى عمرو

ردت الدكتورة دينا أبو الخير على سؤال سيدة تقول:" البعض نصحوني بعد اصطحاب أطفالي الصغار للمسجد خلال التراويح لما يسببوه من ضوضاء وضيق للآخرين لكني لا أستطيع تركهم بمفردهم".

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إن هذا السؤال يأتي كثيرا، وأنها مع أخذ الأطفال لـ المسجد، لكن الأطفال التي لا تسبب مشكلات، فلا فائدة من اصطحاب طفل رضيع يبكي طوال الصلاة.

ولفتت إلى أن هناك أطفال تدخل المسجد ويتسببون في عمل ضوضاء، ويتسبب ذلك في عدم الخشوع، والصلاة الصحيحة، وهؤلاء ننصح بتربيتهم في البيت وتعليمهم الصلاة.

وأشارت إلى أنها تطالب بتسهيل العبادة على الاخرين، مؤكدة أن وجود أطفال تقوم بعمل مشكلات قد ينتج عنها غضب البعض.


 

دينا أبو الخير الصلاة

