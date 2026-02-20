كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026

يبحث عدد من المواطنون عن كيفية تعديل جهة صرف المعاش، والتي أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إتاحة خدمة تعديل جهة صرف المعاش لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك قبل بدء صرف معاشات شهر مارس 2026، في إطار التيسير على المواطنين وتوفير بدائل متعددة تناسب احتياجاتهم المختلفة.

أوضحت الهيئة أن تغيير جهة الصرف يتم من خلال تقديم طلب رسمي من صاحب المعاش أو المستحق عنه، لتحويل المعاش إلى أي جهة من الجهات المعتمدة لصرف المستحقات، وتشمل مكاتب البريد عبر كارت ميزة أو حساب فضي معاشات، وبنوك القرى، وبنك ناصر الاجتماعي، إضافة إلى البنوك التجارية من خلال كارت ميزة أو حساب توفير، وكذلك الحسابات الجارية وماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك.

وأكدت أن الهدف من الخدمة هو تقليل التكدس أمام منافذ الصرف، وتيسير حصول كبار السن والفئات المستفيدة على مستحقاتهم بسهولة، مع منحهم حرية اختيار وسيلة الصرف الأنسب.

موعد صرف معاشات مارس 2026

في سياق متصل، تستعد الهيئة لبدء صرف معاشات مارس 2026 اعتبارا من أول الشهر المقبل، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادات المقررة عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام، ثم الاطلاع على تفاصيل المعاش كاملة.

تعديل جهة صرف المعاش

شروط وإجراءات تغيير جهة الصرف

يشترط لتعديل جهة صرف المعاش تقديم طلب رسمي من صاحب المعاش أو المستحق عنه إلى المنطقة التأمينية المختصة، مع استيفاء المستندات المطلوبة وفقا لجهة الصرف الجديدة.

وفي حال التحويل من بنك إلى آخر، يلزم تقديم موافقة من البنك الحالي على إيقاف صرف المعاش، إلى جانب موافقة من البنك المراد التحويل إليه.

أما في حالة التحويل إلى كارت ميزة، فيجب تقديم صورة من الكارت، وفي حال التحويل إلى حساب فضي معاشات بالبريد، يتم تقديم خطاب من البريد يتضمن رقم الحساب.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، على تطوير منظومة صرف المعاشات وتوسيع قنوات الحصول على المستحقات بما يضمن سهولة الخدمة وانتظامها.