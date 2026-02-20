قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026

تعديل جهة صرف المعاش
تعديل جهة صرف المعاش
محمد غالي

يبحث عدد من المواطنون عن كيفية تعديل جهة صرف المعاش، والتي أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إتاحة خدمة تعديل جهة صرف المعاش لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك قبل بدء صرف معاشات شهر مارس 2026، في إطار التيسير على المواطنين وتوفير بدائل متعددة تناسب احتياجاتهم المختلفة.

تعديل جهة صرف المعاش

تعديل جهة صرف المعاش

أوضحت الهيئة أن تغيير جهة الصرف يتم من خلال تقديم طلب رسمي من صاحب المعاش أو المستحق عنه، لتحويل المعاش إلى أي جهة من الجهات المعتمدة لصرف المستحقات، وتشمل مكاتب البريد عبر كارت ميزة أو حساب فضي معاشات، وبنوك القرى، وبنك ناصر الاجتماعي، إضافة إلى البنوك التجارية من خلال كارت ميزة أو حساب توفير، وكذلك الحسابات الجارية وماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك.

وأكدت أن الهدف من الخدمة هو تقليل التكدس أمام منافذ الصرف، وتيسير حصول كبار السن والفئات المستفيدة على مستحقاتهم بسهولة، مع منحهم حرية اختيار وسيلة الصرف الأنسب.

موعد صرف معاشات مارس 2026

في سياق متصل، تستعد الهيئة لبدء صرف معاشات مارس 2026 اعتبارا من أول الشهر المقبل، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادات المقررة عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام، ثم الاطلاع على تفاصيل المعاش كاملة.

تعديل جهة صرف المعاش

شروط وإجراءات تغيير جهة الصرف

يشترط لتعديل جهة صرف المعاش تقديم طلب رسمي من صاحب المعاش أو المستحق عنه إلى المنطقة التأمينية المختصة، مع استيفاء المستندات المطلوبة وفقا لجهة الصرف الجديدة.

وفي حال التحويل من بنك إلى آخر، يلزم تقديم موافقة من البنك الحالي على إيقاف صرف المعاش، إلى جانب موافقة من البنك المراد التحويل إليه. 

أما في حالة التحويل إلى كارت ميزة، فيجب تقديم صورة من الكارت، وفي حال التحويل إلى حساب فضي معاشات بالبريد، يتم تقديم خطاب من البريد يتضمن رقم الحساب.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، على تطوير منظومة صرف المعاشات وتوسيع قنوات الحصول على المستحقات بما يضمن سهولة الخدمة وانتظامها.

جهة صرف المعاش تعديل جهة صرف المعاش المعاش صرف المعاش جهة صرف المعاش لأصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

ترشيحاتنا

اول جمعة في رمضان

خطيب الجامع الأزهر: «اختطاف الإسلام» محاولة لعلمنته من الداخل وتجريده من مرجعيته

أول جمعة في رمضان

أول جمعة في رمضان .. وزراء وعلماء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد مصر الكبير

دعاء ردده وأنت صائم فأبواب السماء مفتوحة

ساعة إجابة.. دعاء ردده وأنت صائم فأبواب السماء مفتوحة

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد