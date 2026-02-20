عمرو الليثي ببرنامج إنسان تاني: لا تشغل بالك بما يقال عليك

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في ثالث حلقات برنامج إنسان تاني علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا ، لا احد يخبرني باي اخبار سيئة ولا أريد ان اعرف مين قال عليا ايه ، ومش هيفرق مين جاب سيرتي او ازاي حبها ، أنا عايز أنام وصدري سليم ولا اكون مضايق من أحد ولا مخنوق.

وتابع عمرو الليثي أريد ان اغمض عيني وانا مطمئن ولا التفت الي اي كلام واترك اي حقد ام علي خارج قلبي ، اللي تكلم تكلم ، واللي عمل عمل ، أنا عايز اكون بسيط وخفيف بدون وجع وبدون حسابات ، ومن غير ما أرهق نفسي بتفسير نوايا الناس.

وأضاف الليثي أرجوكم اتركوني اعيش في سلام وفي هدوء وفي راحة بال ، تستاهلها الروح بعد رحلة حياة وتعب طويل ، حتي اكون إنسان تاني.

برنامج إنسان تاني

يأتي اذاعة برنامج إنسان تاني، في إطار سعي الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.

والبرنامج يقدم قصص إنسانية ملهمة وناجحة يومياً خلال شهر رمضان في الرابعة عصراً عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي د. عمرو الليثي.

كما يسلط البرنامج الضوء على قصص نجاح ونماذج الشخصيات في المجتمع واجهت التحديات الصعبة وبعد ذلك قررت أن تبدأ من جديد.

يذاع برنامج «إنسان تاني» في الرابعة عصراً مع الدكتور عمرو الليثي وطوال شهر رمضان 2026 على جميع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الرسمية.