صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
أخبار العالم

تغيير النظام الإيراني.. التخطيط العسكري الأمريكي بشأن طهران بلغ مراحل متقدمة

ناصر السيد

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز إن التخطيط العسكري الأمريكي بشأن إيران وصل إلى مراحل متقدمة، وتشمل الخيارات استهداف أفراد في هجوم، بل وحتى السعي لتغيير النظام في طهران، إذا ما أصدر الرئيس دونالد ترامب أوامر بذلك.

وتُعدّ هذه الخيارات العسكرية أحدث المؤشرات على استعداد الولايات المتحدة لمواجهة خطيرة مع إيران في حال فشلت الجهود الدبلوماسية. 

وكانت رويترز قد نشرت الأسبوع الماضي تقريراً يفيد بأن الجيش الأمريكي يستعد لعملية عسكرية متواصلة تمتد لأسابيع ضد إيران، قد تشمل ضرب منشآت أمنية إيرانية، فضلاً عن البنية التحتية النووية.

وفي نفس السياق، أكد ترامب، يوم الجمعة أنه يفكر في اتخاذ إجراء عسكري محدود للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق.

وكانت صحيفة صحيفة وول ستريت جورنال، ذكرت في تقرير لها أن الرئيس ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية أولية محدودة لإيران لإجبارها على الامتثال لمطالبه بشأن التوصل إلى اتفاق نووي. 

وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق، دون اللجوء إلى هجوم واسع النطاق قد يؤدي إلى رد فعل قوي.

وقال ترامب، يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران، وإلا فسيكون الأمر مؤسفاً للغاية بالنسبة لهم، مؤكدا أن أمام إيران من 10 إلى 15 يوما، للتوصل إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى، وإلا ستحدث أمور سيئة إذا لم تتوصل إيران لاتفاق.

تغيير النظام الإيراني التخطيط العسكري الأمريكي منشآت أمنية إيرانية البنية التحتية النووية ترامب

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

التعدى على فرد أمن

بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله

قسم مناظير مستشفى قنا العام

نجاح جديد لوحدة مناظير قنا العام.. إجراء 9 تدخلات دقيقة في قسم المسالك البولية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

