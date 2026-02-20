تغيير النظام الإيراني.. التخطيط العسكري الأمريكي بشأن طهران بلغ مراحل متقدمة

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز إن التخطيط العسكري الأمريكي بشأن إيران وصل إلى مراحل متقدمة، وتشمل الخيارات استهداف أفراد في هجوم، بل وحتى السعي لتغيير النظام في طهران، إذا ما أصدر الرئيس دونالد ترامب أوامر بذلك.

وتُعدّ هذه الخيارات العسكرية أحدث المؤشرات على استعداد الولايات المتحدة لمواجهة خطيرة مع إيران في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.

وكانت رويترز قد نشرت الأسبوع الماضي تقريراً يفيد بأن الجيش الأمريكي يستعد لعملية عسكرية متواصلة تمتد لأسابيع ضد إيران، قد تشمل ضرب منشآت أمنية إيرانية، فضلاً عن البنية التحتية النووية.

وفي نفس السياق، أكد ترامب، يوم الجمعة أنه يفكر في اتخاذ إجراء عسكري محدود للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق.

وكانت صحيفة صحيفة وول ستريت جورنال، ذكرت في تقرير لها أن الرئيس ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية أولية محدودة لإيران لإجبارها على الامتثال لمطالبه بشأن التوصل إلى اتفاق نووي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق، دون اللجوء إلى هجوم واسع النطاق قد يؤدي إلى رد فعل قوي.

وقال ترامب، يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران، وإلا فسيكون الأمر مؤسفاً للغاية بالنسبة لهم، مؤكدا أن أمام إيران من 10 إلى 15 يوما، للتوصل إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى، وإلا ستحدث أمور سيئة إذا لم تتوصل إيران لاتفاق.