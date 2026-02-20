الاتحاد الأوروبي: نتواصل مع إدارة ترمب لمعرفة موقفها من الرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس قرار المحكمة العليا الأمريكية، ويواصل جهوده الرامية إلى خفض الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الأوروبية.

كان الاتحاد الأوروبي قد اتفق مع الولايات المتحدة على رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% في ملعب الجولف الاسكتلندي الذي يملكه ترامب في يوليو الماضي، إلا أن رسومًا جمركية بنسبة 50% لا تزال مفروضة على الصلب.

وقال الاتحاد الأوروبي : “أحطينا علمًا بقرار المحكمة العليا الأمريكية وندرسه بعناية، ونحن على تواصل وثيق مع الإدارة الأمريكية سعيًا للحصول على توضيح بشأن الخطوات التي تعتزم اتخاذها ردًا على هذا القرار” ، حسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وتعتمد الشركات على جانبي المحيط الأطلسي على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في العلاقات التجارية. ولذلك، تواصل الدعوة إلى خفض الرسوم الجمركية والعمل على ذلك."

ووصف ترامب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها بأنه "عار" خلال استضافته إفطارًا في البيت الأبيض مع حكام الولايات صباح اليوم، وفقًا لشخصين مطلعين على تصريحاته.

وأبلغ ترامب الحضور أنه لديه خطة بديلة، حسب أحد هذين الشخصين.

أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الجمعة قرارًا بشأن الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المحكمة إن الرئيس الأمريكي انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسومًا جمركية شاملة في جميع أنحاء العالم، ما يمثل خسارة فادحة للبيت الأبيض في قضية محورية في السياسة الخارجية والبرنامج الاقتصادي للرئيس.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأي الأغلبية، واتفقت المحكمة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 على أن الرسوم الجمركية تجاوزت القانون. وقالت المحكمة إن السلطة الطارئة التي حاول ترامب الاستناد إليها "غير كافية".