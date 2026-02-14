الصين تلغي الرسوم الجمركية على معظم الدول الأفريقية



قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم السبت، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، إن إلغاء بكين للتعريفات الجمركية على جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة سيبدأ في الأول من مايو.

تتبنى الصين بالفعل سياسة عدم فرض رسوم جمركية على الواردات من 33 دولة أفريقية، لكن بكين قالت العام الماضي إنها ستوسع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

أكبر شريك تجاري لأفريقيا

تُعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا وداعماً رئيسياً لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" الواسعة.

اعتبارًا من الأول من مايو، لن تُفرض أي رسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع تايوان.

تعتبر الصين الجزيرة الديمقراطية جزءاً من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لاستعادتها.

تتجه العديد من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية باهظة في جميع أنحاء العالم العام الماضي.

قال شي إن اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية “ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية”.