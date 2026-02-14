رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف اليوم السبت، خلال افتتاحه القمة التاسعة والثلاثين للمنظمة، إنه يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني.

ذكر "في الشرق الأوسط، تُشكّل فلسطين ومعاناة شعبها تحدياً لضمائرنا. يجب أن تتوقف إبادة هذا الشعب".

أكد يوسف، الذي انتُخب لرئاسة المؤسسة قبل عام على حق الفلسطينيين في الحياة وعدم الموت.

وتطرق أيضاً إلى الصراعات المتعددة المستعرة في أفريقيا.

وقال يوسف: "من السودان إلى منطقة الساحل، إلى شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، وفي الصومال وأماكن أخرى، لا يزال شعبنا يدفع الثمن الباهظ لعدم الاستقرار".