خالد سليم يثير قلق جمهوره بشأن حالته الصحية

شارك الفنان خالد سليم، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام، أثارت قلق جمهوره بشأن حالته الصحية.

وظهر خالد سليم متأثرا بوعكة صحية، على جهاز يساعده على التنفس، وتفاعل معه جمهوره ومحبيه.

خالد سليم

ويواصل الفنان خالد سليم تصوير أعماله الدرامية ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث يشارك في بطولتين مختلفتين هذا العام، الأولى من خلال مسلسل «مناعة» أمام النجمة هند صبري، والثانية عبر مسلسل «المصيدة» مع النجمة حنان مطاوع، في تجربة تعكس تنوع اختياراته الفنية ورغبته في تقديم شخصيات متباينة داخل موسم واحد.

وفي مسلسل «مناعة»، يجسد خالد سليم شخصية ضابط في مباحث المخدرات، يلعب دورًا محوريًا في تصاعد الصراع الدرامي، إذ يدخل في مطاردة مشتعلة مع شخصية هند صبري، في إطار من التشويق المتصاعد والأحداث المتلاحقة التي تمزج بين البعد الاجتماعي والإثارة الأمنية.

أما في مسلسل «المصيدة»، فيقدم خالد سليم شخصية مختلفة تمامًا من حيث البناء النفسي والدوافع الإنسانية، ضمن حبكة تعتمد على الصراعات الداخلية وتعقيدات العلاقات بين الشخصيات.

