انتشال 726 جثمانا في غزة منذ أكتوبر الماضي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 72,051 شهيدا، و171,706 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان انتشلت جثمانيهما، و15 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1,598، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.