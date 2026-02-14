والدة إسلام ضحية ارتداء ملابس نسائية في بنها: ابني اتبهدل وربنا أظهر الحق

أعربت والدة الشاب إسلام ضحية واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية في قرية ميت عاصم التابعة إلى مدينة بنها في محافظة القليوبية، عن سعادتها بعد قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيله.



وقالت والدة الشاب إسلام: فرحانة إن ربنا أظهر براءة ابني لأنه مظلوم واتبهدل، وكنت بدعيله في كل صلاة ربنا يقف معاه ويوقفله ولاد الحلال.

إخلاء سبيله

وأضافت أنها شعرت بسعادة بعد إخلاء سبيل نجلها بناءً على قرار جهات التحقيق المختصة، معلقة: ابني أول ما خرج قالي أنا وأبوه حقكوا عليا أنا بهدلتكوا، قولتله ده امتحان من ربنا واوعى تعمل حاجة غلط.

وأوضحت والدة الشاب إسلام أنهم لن يتنازلوا عن القضية حتى ينال المتهمين عقابهم، مختتمة: لو عرضوا علينا إن ابني يتجوز البنت مقابل التنازل عن القضية هنرفض، وبشكر أهل البلد والمحامين وكل اللي وقفوا جنبنا.

من جانبها قررت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية حبس 6 متهمين في واقعة التعدي على الشاب إسلام وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لدائرة المركز، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 3 متهمين آخرين في الواقعة، عقب استماعها لأقوال المجني عليه، الذي نفى توجيه أي اتهام لهم، مؤكدًا عدم تورطهم في واقعة التعدي.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال باقي الأطراف، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.