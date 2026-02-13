قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

والدة ضحية واقعة القليوبية: اعتدوا عليه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة عاطفية

الاعتداء على شاب في القليوبية
الاعتداء على شاب في القليوبية
إبراهيم الهواري

قالت والدة إسلام، ضحية واقعة الاعتداء بالقليوبية، إن أسرتها تفاجأت باقتحام مجموعة من الشباب منزلهم بحثًا عن نجلها، قائلة: "دخلوا علينا وقالوا عايزين إسلام في شغل"، قبل أن يقوم نحو 10 شباب باصطحابه بالقوة مستخدمين أسلحة بيضاء.

وأوضحت الأسرة خلال بث مباشر مع صدى البلد أن سبب الاعتداء يرجع إلى علاقة عاطفية بين إسلام وشقيقة أحد المتهمين، مشيرة إلى أن الجناة قاموا بإجباره على ارتداء بدلة رقص، وأطفأوا السجائر في جسده، ثم طافوا به في شوارع القرية بهدف التشهير به.

وأكدت الأسرة أن ما حدث يمثل اعتداءً وتعذيبًا وتشويهًا للسمعة، مشددة على أن "ابننا حتى لو غلط، في قانون يحاسبه مش التشهير والتعذيب".

وأضافت الأسرة أن والد إسلام يعاني من جلطة وتعرض هو الآخر للاعتداء خلال الواقعة، مؤكدة انتظارها لحق نجلها، معبرة عن ثقتها في تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
 

تفاصيل الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدداً من الشباب أثناء قيامهم بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية “ بدلة رقص”، مع الاعتداء عليه بالضرب في أحد الشوارع وأمام المارة نهارًا.

وبحسب المزاعم المتداولة عبر الصفحات التي نشرت الفيديو، فإن الشاب المعتدى عليه كانت تربطه علاقة عاطفية بشقيقة بعض المتهمين، وتقدم لخطبتها عدة مرات، إلا أن الأسرة رفضت، وهو ما قيل إنه تسبب في نشوب الواقعة.

ضبط المتهمين

نجحت مباحث القليوبية في ضبط المتهمين بالتعدي على شاب في ميت عاصم بمدينة بنها، بعد أن أجبروه على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص" وعمل زفة له في شوارع البلد.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري إخطار النيابة التي تولت التحقيق.


 

واقعة الاعتداء على شاب ضحية الملابس النسائية القليوبية

