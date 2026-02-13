ننشر السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد

ينشر موقع صدى البلد السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجديد.

السيرة الذاتية

الإسم: أشرف سالم زاهر

السلاح: الدفاع الجوي

الرتبة: فريق

تاريخ الميلاد: 1968/8/18

تاريخ التخرج من كلية الدفاع الجوى : 1989/7/1

التأهيل العسكرى:

بكالوريوس العلوم العسكرية

دورة القادة

زمالة كلية الدفاع الوطني

التأهيل المدني:

بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة الإتصالات والكهروفيزياء

ماجستير فى الإستراتيجية القومية

الوظائف الرئيسية التى شغلها:

تدرج فى جميع الوظائف القيادية بسلاح الدفاع الجوي حتى عُين قائد دفاع جوى المنطقة الغربية العسكرية ثم مدير الكلية الحربية ثم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

الأنواط والميداليات :