بمناسبة رمضان.. 2000 كرتونة مواد غذائية هدية من وزارة الزراعة لأهالي مطروح

وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، هدية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لأهالي محافظة مطروح، اليوم الجمعة، واتي تمثلت في 2000 كرتونة مواد غذائية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وتيسيرا وتخفيفا عن الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه اللواء خالد شعيب، الشكر والتقدير إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على هدية الوزارة لأهالي مطروح تزامنا مع استقبال الشهر المبارك.

وتضم الكرتونة، كميات من السلع الغذائية الأساسية لاحتياجات الشهر الكريم، من سكر وشاي ومكرونة وزيوت وبقوليات وتمر وأرز وغيرها.