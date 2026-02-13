قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر فرصة.. الموعد الأخير لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم

عبد العزيز جمال

تتزايد عمليات البحث من جانب آلاف المواطنين عن شقق السكن البديل للإيجار القديم، وذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب التقديم، في ظل المستجدات الأخيرة المرتبطة بملف الإيجار القديم، والتعديلات التي أقرها المجلس مؤخرًا، والتي أعادت هذا الملف إلى صدارة الاهتمام الشعبي.

حجز شقق السكن البديل للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

وفي هذا الإطار، شددت الجهة المعنية على أن التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم لا يزال متاحًا حاليًا من خلال منصة مصر الرقمية، باعتبارها المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة لتلقي طلبات المواطنين، مؤكدة أن عملية التقديم تتم بالكامل بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى أي مقار حكومية.

رفع الإيجار إلى 8 آلاف جنيه.. مفاجآت من داخل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضحت الإسكان أن باب التقديم سيُغلق نهائيًا مع نهاية يوم 14 أبريل 2026، دون وجود نية لمد فترة التقديم أو فتح باب جديد لاحقًا، وهو ما يستوجب سرعة التحرك من جانب المستحقين لتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

الموعد النهائي لتلقي الطلبات

أكدت الإسكان  أن يوم 14 أبريل 2026 يمثل الموعد الأخير لتلقي طلبات التقديم، مشيرة إلى أن أي طلب يُقدم بعد هذا التاريخ لن يتم النظر فيه بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان المتقدم مستوفيًا لكافة الشروط.

الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخط

ودعت المواطنين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونيًا، إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم، ومراجعة البيانات بدقة، تفاديًا لاستبعاد الطلبات بسبب التأخير أو الأخطاء الشكلية.

خطوات التقديم الإلكتروني على شقق السكن البديل

ويتم التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية من خلال مجموعة من الخطوات الواضحة والمحددة، تبدأ بالدخول إلى المنصة الرسمية، ثم اختيار خدمة استمارة السكن البديل، يلي ذلك تسجيل حساب جديد باسم المتقدم في حال عدم وجود حساب مسبق.

بعد ذلك، يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات الشخصية والسكنية المطلوبة بدقة شديدة، مع ضرورة إرفاق المستندات الرسمية المحددة، ثم إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من قبل الجهات المختصة.

صحة البيانات المقدمة ودقة المستندات المرفقة تمثل عنصرًا حاسمًا في قبول الطلب، مع أهمية متابعة حالة الطلب بشكل دوري عبر المنصة بعد الانتهاء من عملية التقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم على السكن البديل

حددت الجهات المختصة قائمة المستندات الواجب إرفاقها عند التقديم على شقق السكن البديل، والتي تشمل طلبًا رسميًا مقدمًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، إلى جانب صورة واضحة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره قانونيًا.

كما يشترط تقديم إقرار رسمي يتعهد فيه المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام وحدة السكن البديل، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر، أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.

الإيجار القديم

وتتضمن المستندات المطلوبة أيضًا ما يثبت الحالة الاجتماعية، مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين، فضلًا عن شهادة وفاة المستأجر الأصلي في حال وجودها، مع تقديم شهادة الخدمات المتكاملة إذا كان من بين أفراد الأسرة أشخاص من ذوي الهمم.

شروط الحصول على شقق السكن البديل

وضعت الجهة المختصة عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على شقق السكن البديل للإيجار القديم، أبرزها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس جهة اعتبارية، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة السكنية أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون.

كما يشترط الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة، وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر قانوني مقبول، وهو ما يتم التحقق منه ضمن إجراءات الفحص والمراجعة.

هذه الشروط تستهدف ضمان وصول وحدات السكن البديل إلى مستحقيها الحقيقيين، ومنع أي محاولات للتحايل أو الاستفادة غير المشروعة من منظومة السكن البديل التي تم إطلاقها لحماية الفئات المتضررة وتنظيم ملف الإيجار القديم بشكل عادل.

السكن البديل السكن البديل للإيجار القديم شقق السكن البديل للإيجار القديم حجز شقق السكن البديل منصة مصر الرقمية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
زيارة رئيس الأركان لليبيا
مرسيدس
