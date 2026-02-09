قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
زيارة أخوية..الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات
توك شو

خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للنجاح وليس بديلًا عن المتخصص

قال المهندس مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي، إن صناعة المحتوى تعد من أهم الوسائل لزيادة الدخل وتحقيق النجاح عبر الإنترنت، مؤكدا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تلعب دورا كبيرا في دعم صناع المحتوى وتطوير أعمالهم.

وأوضح رحيم، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر وسارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمصورين وصناع الفيديو فرصا كبيرة لتحقيق أهدافهم الإبداعية، من خلال أدوات مجانية تساعدهم على إنتاج صور وفيديوهات عالية الجودة دون الحاجة إلى تكاليف مرتفعة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يعد بديلا عن العنصر البشري، خاصة المتخصصين، بل هو أداة مساعدة يجب الاعتماد عليها بشكل داعم وليس كلي، مشيرا إلى أن الخبرة البشرية تظل الأساس ولا يمكن إلغاؤها أو الاستغناء عنها.

وحذر خبير تكنولوجيا المعلومات من بعض الآثار السلبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما على الأطفال، ناصحا أولياء الأمور بعدم ترك الأطفال يعتمدون عليه بشكل كامل أو التفاعل معه لفترات طويلة، خاصة الأطفال دون سن 12 أو 13 عاما، لما قد يسببه ذلك من تأثيرات نفسية أو سلوكية.

وفي المقابل، أشار رحيم إلى الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي، موضحا أنه يمكن استثماره بشكل صحيح لتحقيق أرباح تتراوح بين 2000 و3000 دولار شهريًا من خلال العمل أونلاين وصناعة المحتوى.

وأضاف أن هناك العديد من الأدوات المجانية المتاحة عبر محرك «جوجل»، مثل تطبيقات تدوين الملاحظات والعروض التقديمية، التي يمكن الاستفادة منها في الشرح المبسط للطلاب، وإعداد عروض تقديمية تعليمية بطريقة سهلة وبدون أي تكاليف.


 

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

شقيقة طبيب باجور: ما حدث اعتداء على طبيب أثناء أداء عمله ولن نتنازل عن حقه

صدمة جديدة يتلقاها فنان شهير بعد وفاة شقيقه

في ذكراه.. خلاف مرسي جميل عزيز مع محمد عبد الوهاب

فى ذكراه.. قصة زواج ووفاة أشهر شرير في السينما عادل أدهم

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

