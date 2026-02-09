قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
مش دكتور .. القصة الحقيقية لعلاج فرد أمن للمرضى بمستشفى البلينا

سوهاج _ أنغام الجنايني

صورة واحدة كانت كفيلة بإشعال موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت بعض الصفحات ادعاءات بشأن قيام فرد أمن بمستشفى البلينا المركزي، بعلاج أحد المرضى داخل المستشفى، في مشهد أثار استياء وتساؤلات واسعة بين المواطنين، قبل أن تخرج مديرية الصحة بسوهاج لتكشف التفاصيل الكاملة.

ماذا حدث؟

البداية كانت مع إعادة نشر صورة قديمة يظهر فيها فرد أمن إلى جوار أحد المرضى داخل أحد الأقسام، مصحوبة بتعليقات تزعم تدخله في تقديم علاج طبي، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على غياب الطواقم الطبية.

وأكدت مديرية الصحة في بيان رسمي، أن الواقعة لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الصورة يعود تاريخها إلى أكثر من شهر، وتم اجتزاؤها من سياقها الحقيقي، وأوضحت المديرية أن وكيل وزارة الصحة بسوهاج كان قد وجه بفتح تحقيق فوري وقت تداول الصورة لأول مرة، للوقوف على ملابساتها بدقة.

وأسفر التحقيق حينها عن ثبوت تواجد الطبيب النوبتجي في موعده الرسمي، إلى جانب انتظام طاقم التمريض داخل القسم وعدم وجود أي خلل في سير العمل.

التحقيقات تكشف الحقيقة

وكشفت التحقيقات أن دور فرد الأمن اقتصر على تنظيم دخول المرضى، خاصة مع وجود أكثر من حالة بالقسم في نفس التوقيت، وعند دخول أحد المصابين، طلب بنفسه المساعدة في فك الغيار الذي أحضره من منزله، فقام فرد الأمن بمساعدته في إزالة الغيار فقط، تمهيدًا لتولي الطبيب وطاقم التمريض مهمتهم الطبية، دون أن يتدخل في أي إجراء علاجي.

وشددت مديرية الصحة على أن المنظومة الصحية داخل مستشفيات المحافظة تخضع لرقابة مستمرة، وأن ما تم تداوله يهدف لإثارة البلبلة دون الاستناد إلى معلومات موثقة.

كما ناشدت المواطنين تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار تمس القطاع الصحي، مؤكدة حرصها على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام أولًا بأول.

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

