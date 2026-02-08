رئيس جامعة سوهاج يكرم الكليات الفائزة في منافسات المهرجان الكشفي

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جوالي جوالات الكليات الفائزة في منافسات المهرجان الكشفي والإرشادي التاسع، بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وعدد من عمداء الكليات والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية، والطلاب والجهاز الاداري، وذلك بمسرح الجامعة بمقرها القديم.

جامعة سوهاج

وهنأ النعماني الكليات الفائزة، مؤكداً أنه من خلال فاعليات المهرجان إلى جانب المحاضرات النظرية والتطبيق العملي، أصبح الطلاب قادرين على العمل الجماعي بروح الفريق، كما تم صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة لديهم وتنمية روح التعاون.

هذه الفعاليات تبرز الدور التربوي والوطني للحركة الكشفية والإرشادية في تنمية مهارات النشء والشباب، وتعزيز قيم القيادة والانضباط والعمل التطوعي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية وخدمة المجتمع.

وأشاد الدكتور حسين طه مشيدًا بالمستوى المتميز الذي قدمه جوالي وجوالات الكليات المشاركة، مؤكدا ان الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية بمختلف أشكالها.

باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد طالب متكامل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع، وأن هذا التفوق يعكس الجهد المبذول من الطلاب والمشرفين.

وقال الدكتور محمد كمال والدكتور أحمد عاطف ان الكليات المشاركة وعددها11 كلية تنافست في 9 مجالات.

وأسفرت النتائج عن فوز كليات التكنولوجيا والتعليم، التربية والتمريض بالمستوى الأول، تلتها كليات علوم الرياضة، التجارة، الآداب والعلوم بالمستوى الثاني، وحصدت المستوى الثالث كلية الصيدلة، وفازت بدرع المشاركة كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الآثار والحقوق.

وفازت بالدرع الرياضي كلية علوم الرياضة التي جاءت في المركز الأول، وكلية التمريض في المركز الثاني والمركز الثالث فازت به كلية الآثار، كما حصدت كلية التكنولوجيا والتعليم درع الروح والمظهر.

وذكر حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة أن لجنة التحكيم ضمت كل من قائد لجنة التحكيم مصطفي أبو السعود، مستشار لجنة التحكيم مروان علي وأعضاء لجنة التحكيم قائد أحمد مختار، قائد إسلام أحمد وقائدة رحاب مصطفى.