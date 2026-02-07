ضربه بالقلم | القبض على طالب تعدى على شاب من ذوي الهمم في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طالب تعدى على شاب من ذوي الهمم بسوهاج بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين من أقوال المتهم أنه ارتكب الواقعة على سبيل المزاح .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر "من ذوى الهمم" بسوهاج.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد والد المُعتدى عليه (مزارع – مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج) وبسؤاله أفاد بأن نجله "من ذوى الهمم" ، واتهم (طالب - مقيم بذات الدائرة) بارتكابه الواقعة.. أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.