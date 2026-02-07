وزير التموين: مصر تستهلك ما يقارب 20 مليون طن قمح

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز مستقبل مصر جزء من منظومة الأمن الغذائي التي تتكون من وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر ووزارة التموين وهي الجهات المسؤولة عن الأمن الغذائي في مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر قناة إم بي سي مصر، أن سلسلة إمدادات القمح والتوزيع داخل الجمهورية وهي 36 ألف مخبز و260 مليون رغيف يوميا هو حجم كبير تقوم به هيئة السلع التموينية.

وأشار إلى أن مصر تستهلك ما يقارب 20 مليون طن قمح، الجزء التمويني من 9 إلى 10 ملايين طن، وتسورد مصر كل الاحتياجات إلا 4 أو 5 ملايين طن إنتاج محلي.

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن وتقرير الاحتياطي يعرض بشكل يومي على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر قناة إم بي سي مصر، أن الرئيس السيسي أخذ قرارا في 2014 بزيادة السعة التخزينية للصوامع من أجل تقليل الهدر.

وأوضح وزير التموين، أن السعة التخزينية للصوامع وصلت إلى 3.4 مليون طن وهو تحرك استراتيجي من قبل الرئيس السيسي.

