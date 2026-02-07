مشاجرة حفل زفاف تشعل السوشيال ميديا بسوهاج.. والداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة بين مستقلي سيارتين خلال مشاركتهم في حفل زفاف بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وتضمن إدعاء أحد أطراف الواقعة بأن والده ضابط شرطة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بتاريخ 7 من الشهر الجاري، بلاغًا من ثلاثة أشخاص، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، ومقيمون بدائرة قسمي أول وثان سوهاج، أفادوا فيه بتضررهم من مستقلي سيارة ملاكي، لقيامهم بالتعدي عليهم بالسب والضرب.

وأوضح المبلغون أنهم أثناء استقلالهم سيارة خاصة للمشاركة في حفل زفاف أحد أقاربهم، اعترضوا على قيام الطرف الآخر بمعاكسة إحدى الفتيات التي كانت برفقتهم، ما تسبب في نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن إصابتهم.

على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط مستقليها الثلاثة، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحدوث المشاجرة، إلا أنهم قرروا أن سببها خلاف على أولوية المرور أثناء مشاركتهم في حفل الزفاف ذاته، ونفوا صحة ما تم تداوله بشأن ادعاء أحدهم أن والده يعمل ضابط شرطة، مؤكدين عدم صحة تلك المزاعم.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن القانون يُطبق على الجميع دون تمييز، وأنه لا تهاون مع أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين، خاصة في المناسبات العامة.