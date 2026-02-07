بنسبة نجاح 78%.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2026 لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 78 % على مستوى المحافظة.

وهنأ "سراج" الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن تقديره لمجهودات العاملين بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 99 ألف 729 طالب وطالبة، حضر منهم 99 ألف و95 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 77 الف و776 طالب وطالبة بنسبة نجاح78%.

وأشار إلى أن إدارة البلينا التعليمية جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح91%، تليها إدارتي دار السلام، وجرجا بنسبة نجاح87%، فيما جاءت إدارة أخميم في المركز الثالث بنسبة نجاح 86 %.