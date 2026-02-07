التفاصيل الكاملة لمصرع 3وإصابة 5 بسبب تسرب غاز في مدرسة تحت الإنشاء بمطروح

في مشهد مأساوي هزّ أهالي مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، تحولت ساعات العمل داخل مدرسة تحت الإنشاء بقرية غزالة التابعة لمركز الضبعة إلى فاجعة إنسانية، بعدما أسفر تسرب غاز أول أكسيد الكربون عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحالات اختناق، نتيجة تشغيل مولد ديزل داخل غرفة مغلقة دون تهوية كافية.

بلاغ بالحادث

كانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت بلاغًا بوقوع حالات اختناق داخل موقع العمل، بقرية غزال التابع لمرك الضبع.

الدفع بالإسعاف

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث جرى التعامل الطبي مع الحالات ووضعهم تحت الملاحظة.

أسماء المتوفين

حصل ” صدى البلد " على أسماء ضحايا حادث ، استنشاق غاز أول أكسيد الكربون داخل مدرسة تحت الإنشاء بقرية غزالة التابعة لمركز الضبعة بمحافظة مطروح والذى أسفر عنه مصرع 3 أشخاص ، وأُصيب 5 آخرون بحالات اختناق .

واستقبلت مستشفى الضبعة 3 وفيات وهم

ياسر ع.ف – 33 عامًا

محمد ع . 40 عام

محمد ع.ب – 28 عامًا – من محافظة أسيوط

أسماء المصابين

كما استقبلت المستشفى 5 مصابين و هم: السيد .ع وصبري .ع ومحمد .خ وأحمد .ج ومحمود .ج.

أسباب الحادث

وبالفحص تبين أن سبب الواقعة تشغيل مولد ديزل داخل إحدى الغرف المغلقة دون وجود تهوية مناسبة، ما أدى إلى تسرب غاز أول أكسيد الكربون وحدوث حالات اختناق بين العاملين بالموقع.

تحرير محضر

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.

اتباع قواعد السلامة

أكدت مصادر مطلعة أن الحادث يعيد إلى الواجهة أهمية الالتزام الصارم بقواعد السلامة داخل مواقع الإنشاء، خاصة عند استخدام المولدات ومصادر الطاقة داخل الأماكن المغلقة، مشددة على ضرورة توفير التهوية المناسبة واتباع تعليمات الأمان، حفاظًا على أرواح العاملين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.