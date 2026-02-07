قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

التفاصيل الكاملة لمصرع 3وإصابة 5 بسبب تسرب غاز في مدرسة تحت الإنشاء بمطروح

مستشفى الضبعة
مستشفى الضبعة
ايمن محمود

في مشهد مأساوي هزّ أهالي مدينة الضبعة  بمحافظة مطروح، تحولت ساعات العمل داخل مدرسة تحت الإنشاء بقرية غزالة التابعة لمركز الضبعة إلى فاجعة إنسانية، بعدما أسفر تسرب غاز أول أكسيد الكربون عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحالات اختناق، نتيجة تشغيل مولد ديزل داخل غرفة مغلقة دون تهوية كافية.

بلاغ بالحادث

كانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت  بلاغًا  بوقوع حالات اختناق داخل موقع العمل، بقرية غزال التابع لمرك الضبع. 

الدفع بالإسعاف

 وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث جرى التعامل الطبي مع الحالات ووضعهم تحت الملاحظة.

أسماء المتوفين 

حصل ” صدى البلد " على أسماء ضحايا حادث ، استنشاق غاز أول أكسيد الكربون داخل مدرسة تحت الإنشاء بقرية غزالة التابعة لمركز الضبعة بمحافظة مطروح والذى أسفر عنه مصرع  3 أشخاص ، وأُصيب 5 آخرون بحالات اختناق . 

واستقبلت مستشفى الضبعة 3 وفيات وهم

 ياسر ع.ف – 33 عامًا

محمد ع . 40 عام

محمد ع.ب – 28 عامًا – من محافظة أسيوط 

أسماء المصابين 

كما استقبلت المستشفى 5 مصابين و هم: السيد .ع وصبري .ع ومحمد .خ    وأحمد .ج ومحمود .ج.

أسباب الحادث 

وبالفحص تبين أن سبب الواقعة تشغيل مولد ديزل داخل إحدى الغرف المغلقة دون وجود تهوية مناسبة، ما أدى إلى تسرب غاز أول أكسيد الكربون وحدوث حالات اختناق بين العاملين بالموقع.

تحرير محضر 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.

اتباع قواعد السلامة

 أكدت مصادر مطلعة أن الحادث يعيد إلى الواجهة أهمية الالتزام الصارم بقواعد السلامة داخل مواقع الإنشاء، خاصة عند استخدام المولدات ومصادر الطاقة داخل الأماكن المغلقة، مشددة على ضرورة توفير التهوية المناسبة واتباع تعليمات الأمان، حفاظًا على أرواح العاملين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح اختناق

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

محافظ سوهاج

بنسبة نجاح 78%.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

الدكتور قنصوة يتفقد انتظام الدراسة

قنصوة يتفقد انتظام الدراسة بجامعة الإسكندرية ويوجّه بالالتزام بالجداول

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يصرف مساعدات مالية وعينية لحالات إنسانية

بالصور

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

