حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

تكثّف الأجهزة المعنية في مصر جهودها لحجب تطبيقات المراهنات الإلكترونية، في إطار سعيها لحماية الشباب والحفاظ على الثروات الوطنية من مخاطر القمار الرقمي.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الساعات المقبلة ستشهد حجب تطبيقات مراهنات خطيرة، على رأسها تطبيق «1xBet»، إلى جانب إغلاق جميع التطبيقات المخالفة بشكل نهائي.

وأوضح أن هذه التطبيقات تسببت في خسائر مادية ونفسية جسيمة، مشيرًا إلى تورط ملايين المستخدمين في الأمر، ومن بينهم قُصَّر.

وشدد على أن الدولة لن تسمح بعودة أي تطبيق محظور، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المروجين والسماسرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.