أمين البحوث الإسلامية يتسلّم درع تكريم شيخ الأزهر خلال مؤتمر ديني بالهند

تسلَّم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي ، درع تكريم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال فعاليات فعاليَّات المؤتمر المئوي لجمعيَّة العلماء بعموم (كيرالا) بجمهوريَّة الهند، تقديرًا لدور فضيلته العلمي والدعوي العالمي، وإسهاماته الرائدة في ترسيخ قيم السلام، والحوار، والتعايش الإنساني.

وأكد الأمين العام، في كلمته بهذه المناسبة، أن هذا التكريم يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها فضيلة الإمام الأكبر على المستويين العلمي والدولي، وما يمثله الأزهر الشريف من مرجعية دينية وفكرية وسطية، تسهم في مواجهة التطرف، وبناء الوعي الرشيد في المجتمعات المختلفة.

وأشار إلى أن مشاركة الأزهر في مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار رسالته العالمية، وحرصه الدائم على مد جسور التواصل مع المؤسسات العلمية والدعوية حول العالم، دعمًا لقيم المعرفة، والاعتدال، وخدمة قضايا الإنسان.

وشهدت فعاليات المؤتمر حضور عدد من القيادات الدينية والفكرية، وممثلي المؤسسات العلمية، الذين ثمّنوا الدور المحوري للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في خدمة الإسلام والإنسانية.