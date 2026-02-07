قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

50 فائزا.. البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الحج والعمرة

المسابقة الثقافية للحج والعمره
المسابقة الثقافية للحج والعمره
إيمان طلعت

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، عن نتيجة الموسم السادس من المسابقة الثقافية للحج والعمرة لعام 1446هـ، في إطار دَوره المعرفي والتوعوي، لرفع الوعي الديني لدى أفراد المجتمع، بما يتوافق مع المنهج الإسلامي الوسطي الذي يتبنَّاه الأزهر الشريف منذ ما يزيد على ألف عام. 

أقيمت المسابقة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف عام من فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبرئاسة فضيلة أ.د. محمد الجندي الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وتحت إشراف تنفيذي للدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات. 

واستهدفت المسابقة إلى فَتْح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وجميع أفراد المجتمع، وتشجيع فئات المجتمع المختلفة على القراءة والمطالعة، واقتناء المكتبات، وربط الناس بالمواسم الدينية والوطنية، وتنمية معرفتهم بأحكام تلك المناسبات، لا سيما ما لا يسع المسلم جهله.

كما تناولت موضوعات المسابقة (مناسك الحج والعمرة)، وتُعتمد الإجابات على كتاب (أحكام الحج والعمرة) لفضيلة أ.د. عبَّاس شومان، المتاح بصيغة (PDF) عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويُشترط تحميله للاشتراك.

واشترطت المسابقة أن يكون سِنُّ المتسابق 12 عامًا فما فوق، وأن يكون مقيمًا داخل جمهورية مصر العربية بغضِّ النظر عن الجنسية، مع ضرورة تعبئة جميع البيانات المطلوبة عبر الرابط المخصَّص على بوابة الأزهر الإلكترونية، بالإضافة إلى الإجابة عن جميع الأسئلة بدقة، والتأكُّد من إرسال الإجابات عبر الضغط على (إرسال).

ويمكن للمتسابقين الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية للإجابة عن أسئلة المسابقة، على أن يُغلق الرابط في نهاية الشهر، علمًا أنَّ الجوائز عبارة عن مكتبة علمية قيِّمة من إصدارات الأزهر الشريف لأول خمسين فائزًا.

ويعلن المجمع الأسماء الفائزة على النحو الآتي:
1-    محمد إبراهيم السيد أحمد إسماعيل ، الشرقية
2-    خلف الله حامد بربرى حسان، قنا
3-    علي محمد سالمان أحمد، المنوفية
4-    عبد الرحمن هاني، الجيزة. 
5-    محمود عمر احمد شديد احمد ابوالنصر ، القليوبية
6-    عامر عمران حسنين سليمان، أسوان. 
7-    ياسمين رفعت كامل الرفاعي، الدقهلية. 
8-    دعاء ابراهيم مهدي محمد، الشرقية.
9-    أسامة صبحي فرج محمد غلاب، البحيرة. 
10-    خالد ياسر محمد محمد يس الفقى، الشرقية.
11-    أسامة شريف أحمد كامل، الإسكندرية. 
12-    عبدالله عثمان هاشم بيومي أحمد، أسيوط. 
13-    محمد السيد منصور عبدالفتاح، القاهرة.
14-    منال محمد علي بديوي، كفر الشيخ. 
15-    ياسر سالم سيد عبد الراضي، الأقصر. 
16-    إسراء خلاف سعد، القاهرة. 
17-    رانيا ابراهيم علي عامر ، القاهرة.
18-    أحمد داود زايد، الإسماعلية.
19-    السيد عبد الحميد محمد، سوهاج. 
20-    سحر علي تمام، القليوبية.
21-    أميره حنفي محمود، الوادي الجديد. 
22-    مصطفى أحمد سيد حسين، قنا.
23-    سارة مختار فيتوري عبدالله، الفيوم. 
24-    إبراهيم مهدي تركي، الغربية. 
25-    أسماء عبد المحسن محمد، الشرقية.
26-    سلمى علاء ابراهيم، الجيزة. 
27-    محمد طه محمد محمد، الفيوم. 
28-    هاجر أشرف حنفي هلال، المنوفية. 
29-    دعاء محمد عطيه نبوت، جنوب سيناء. 
30-    الشيماء محمد عبدالرحيم، الغربية. 
31-    دعاء أحمد عبد الحميد، القاهرة.
32-    مسعد حجازي منصور ، الغربية.
33-    صابرين رجب عبد البديع، المنيا. 
34-    عمر مرسي جلال مرسي المحلاوي، القاهرة.
35-    منـى حمـدنااللـه عبـده محمـد، الإسكندرية. 
36-    علي زين العابدين عطيه علي، أسيوط. 
37-    سميه محمود احمد حسين، السويس. 
38-    نيزا نعمة الزاهدة، وافدة
39-    ريم بدرالدين جعفر عبدالكريم، وافدة
40-    احمد محمد احمد الريفي، كفر الشيخ. 
41-    رفعت حسن طلب عبد الجواد، المنيا. 
42-    سمية سامي محمد المعتصم بالله، بني سويف. 
43-    روان اشرف محمد السيد، الدقهلية.
44-    محمد عزمي عبد الحفيظ عبد الناصر ، الوادي الجديد.
45-    خالد عزت عبد الحميد ابراهيم، الإسماعلية. 
46-    آيه حسن محمد محمد، جنوب سيناء. 
47-    نورهان محمد احمد عطيه، دمياط. 
48-    نانسي أسامه رجب إسماعيل، وافدة من فلسطين. 
49-    أحمد عبد الحميد هلال هريدي . الإسكندرية 
50-    أيو سفيرة إنديراتاما، وافدة.

