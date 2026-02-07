سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 7-2-2026 في مصر

يقدم موقع صدى البلد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت الموافق 7-2-2026 داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 52,92 ألف جنيه للبيع و 53,32 ألف جنيه للشراء.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6615 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7560 جنيه للبيع و 7617 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6615 جنيه للبيع و 6665 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا إلى نحو 5670 جنيه للبيع و 5712 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4410 جنيه للبيع و 4443 جنيه للشراء.



سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4955 دولار للبيع و 4956 دولار للشراء.