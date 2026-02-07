إصابة 3 أشخاص في حريق بمصنع حلويات بطنطا والدفع بـ5 سيارات مطافئ

شهدت قرية نواج بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم إصابة 3 أشخاص في حريق اندلع داخل مصنع حلويات بسكويت داخل منزل مكوّن من 5 طوابق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

توجيهات عاجلة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد نشوب حريق داخل مصنع حلويات وذلك عقب بنزينة جمعة بقرية نواج بدائرة مركز طنطا وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.

إخماد حريق

كما تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء و2 سيارة نجدة، حيث جرت السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي الطوابق والعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص وهم محمد حامد السنهراوي 22 سنة حروق من الدرجة الأولى بالقدم اليسرى واليد اليمنى، وسحجات وكدمات ،علي علي المنسي 64 سنة حروق من الدرجة الأولى بالوجه والكفين ،رحيم إبراهيم محمد الترك 17 سنة حالة اختناق.

جهود أمنية

كما كثفت قوات الحماية المدنية بالغربية انتهاء أعمال الإطفاء وتأمين المكان بالكامل وانصراف جميع الجهات المشاركة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.