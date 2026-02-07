تعليم الغربية: انتظام الدراسة بجميع المدارس العاملة بنظام الفترتين اليوم

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم أن الدراسة قد انتظمت في المدارس التي تعمل يوم السبت بجميع الإدارات التعليمية، حيث تستقبل 744 مدرسة، ما يقارب 523 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل والنوعيات.

توجيهات التربية والتعليم

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

كما شهدت جميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر، إقبالاً من الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

في ذات السياق أكد وكيل الوزارة على انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، مشددا على المتابعات اليومية لمديري عموم المديرية، والإدارات التعليمية، والتوجيهات، والمتابعة، والمراحل، منذ بدء الطابور وحتى نهاية الفترة الصباحية، مع ضرورة التأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون تأخير، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب.

انتظام الفصل الدراسي الثاني

وصرح وكيل الوزارة، أنه بناء على توجيهات معالي الوزير محافظ الغربية، فقد تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حركة المرور أمام المدارس، حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء توجههم لمدارسهم.

وشدد وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية جيدة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

رعاية الطلاب والطالبات

كما قدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا على ضرورة التركيز والانتظام بالحضور في المدارس، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المدارس، والمشاركة في الأنشطة التربوية وفقا لخطط الوزارة في جميع المجالات، متمنيا لهم النجاح والتوفيق دائما.