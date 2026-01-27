قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة طنطا يزور عددا من أجنحة المؤسسات الوطنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

طلاب جامعة طنطا
طلاب جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

قام الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بزيارة تفقدية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، رافقه خلالها الدكتور أحمد العربي عميد كلية الآداب، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد القصير مدير عام رعاية الطلاب، ووفد من الاتحادات الطلابية والطلاب المتميزين من مختلف الكليات، زار خلالها أجنحة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

أوضح الدكتور محمد حسين أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الطلاب، وربطهم بالحراك الثقافي والمعرفي الذي تشهده الدولة المصرية، مضيفاً أن الجولة شهدت زيارة خاصة لعدد من أجنحة المؤسسات الوطنية الهامة، بدأت بجناح وزارة الدفاع، حيث اطلع الوفد على الإصدارات التي توثق بطولات القوات المسلحة، وتلاها زيارة لجناح وزارة الداخلية الذي استعرض جهود الأمن القومي، وأحدث الإصدارات والتقنيات التي تصدرها الوزارة، كما زار رئيس الجامعة والطلاب جناح هيئة الرقابة الإدارية، وتعرفوا على جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

تحسين خدمات المواطنين 

وخلال جولتهم داخل أجنحة وأروقة المعرض المختلفة، أكد الدكتور محمد حسين على الأهمية القصوى لمعرض الكتاب كجسر للتواصل بين الشعوب ومنصة لنشر الفكر التنويري، مضيفاً أن المعرض يعد تظاهرة ثقافية كبرى تساهم في صياغة عقول الشباب وتحصينهم بالفكر المعتدل، مؤكداً أن الجامعة تحرص دائما على مشاركة طلابها في هذه الفعاليات التي تبني الهوية الوطنية وتثري الحصيلة المعرفية للطلاب.

من جانبهم، أعرب الطلاب المشاركون في الوفد عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة، مشيدين بحسن التنظيم وتنوع المحتوى الثقافي، وأكد الطلاب أن الزيارة حققت لهم استفادة كبيرة، خاصة من خلال التعرف عن قرب على إصدارات المؤسسات الوطنية، مما ساهم في رفع مستوى وعيهم بالدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات في حماية الوطن.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا طلاب وطالبات أعضاء هيئة التدريس معرض القاهرة للكتاب

