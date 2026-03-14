رياضة

يورتشيتش: الشوط الثاني كان الأفضل والاستحواذ من نصيب بيراميدز اليوم

رباب الهواري

حقق فريق بيراميدز تعادلًا مهمًا أمام الجيش الملكي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبي بالرباط، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2025-2026.


 

تصريحات مدرب بيراميدز

تحدث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، عن أداء فريقه في المباراة، مؤكدًا على أهمية التعادل خارج الأرض. وقال عبر قناة “بي إن سبورتس”: “صحيح أننا تراجعنا في الشوط الأول، ولكن الفريق لعب بطريقة جيدة، وسيطر على الكرة بشكل ملحوظ، وتمكنا من تسجيل هدف التعادل”.

وأضاف: “يمكن القول إن الشوط الثاني كان أفضل من الأول من ناحية الأداء والتمركز، لكن بشكل عام أريد التأكيد أن أداء الفريق كان جيدًا طوال الـ90 دقيقة بالإضافة إلى الوقت الضائع”.


 

استراتيجية اللعب والتحليل الفني

أوضح يورتشيتش أن الفريق المنافس يعتمد على الكرات الطويلة، وهو أسلوب يعيق تنفيذ خطط بيراميدز أحيانًا، لكنه أشار إلى أن فريقه نجح في السيطرة على مجريات اللعب بشكل جيد واحتواء الهجمات. وأكد أن الاستحواذ على الكرة كان من أهم عناصر الأداء الإيجابي للفريق، مما ساعد على تهدئة اللعب وخلق فرص للهجوم المضاد.

أهمية التعادل في مباراة الذهاب
 

هذا التعادل يمنح بيراميدز فرصة جيدة قبل مواجهة الإياب في مصر، حيث يسعى الفريق لاستغلال عامل الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى نصف النهائي. وأكد يورتشيتش أن الفريق سيدرس نقاط القوة والضعف خلال مباراة الذهاب، ليكون مستعدًا بشكل أفضل في لقاء العودة.

رغم الصعوبات والضغط البدني، أظهر بيراميدز قدرة كبيرة على المنافسة خارج أرضه، مع سيطرة نسبية على الكرة وتنفيذ تكتيكي جيد. التعادل الإيجابي خارج الأرض يمثل بداية جيدة قبل خوض مباراة الإياب في مصر، ويضع الفريق في موقف يمكنه من التأهل إذا نجح في تكرار الأداء أو تحسينه


 

تساقط الشعر
