الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

دوري أبطال أفريقيا | الجيش الملكي يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول

بيراميدز والجيش الملكى
رباب الهواري

أنهى فريق الجيش الملكي المغربي، الشوط الأول من مواجهته أمام بيراميدز، متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف التقدم مبكرًا لصالح الفريق المغربي، عن طريق اللاعب أحمد حمودان، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء؛ بعدما استغل هجمة منظمة، نجح من خلالها في هز شباك الفريق السماوي؛ ليمنح فريقه أفضلية مهمة خلال مجريات الشوط الأول.

محاولات بيراميدز للعودة في المباراة

بعد الهدف المبكر، حاول لاعبو بيراميدز استعادة توازنهم سريعًا، وكثفوا من الضغط الهجومي بحثًا عن إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. 

ونجح الفريق المصري في الوصول إلى مرمى الجيش الملكي في أكثر من مناسبة، إلا أن اللمسة الأخيرة وغياب الدقة أمام المرمى حالا دون ترجمة الفرص إلى أهداف.

واعتمد بيراميدز على التحركات الهجومية عبر الأطراف والاختراق من العمق، لكن الدفاع المغربي نجح في التعامل مع معظم المحاولات، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

تشكيل بيراميدز في المباراة

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل ضم عددًا من أبرز لاعبيه، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي، محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد توفيق.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، حامد حمدان، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

بدلاء بيراميدز

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: محمود جاد، أسامة جلال، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، يوسف أوباما، مروان حمدي، دودو الجباس، وباسكال فيري.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة؛ في ظل سعي بيراميدز للعودة في النتيجة، بينما يحاول الجيش الملكي الحفاظ على تقدمه وتعزيزه قبل مواجهة الإياب.

حظك اليوم السبت
