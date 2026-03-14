هدف مبكر لصالح الجيش الملكي في شباك بيراميدز بدوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري


نجح فريق الجيش الملكي في تسجيل هدف مبكر في شباك نظيره بيراميدز خلال المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليمنح الفريق المغربي أفضلية سريعة منذ الدقائق الأولى من اللقاء. 

وجاء الهدف عن طريق أحمد حمودان في الدقيقة 8 بعد انطلاقة قوية من أصحاب الأرض الذين فرضوا ضغطًا هجوميًا مبكرًا على دفاع بيراميدز، مستغلين حالة عدم التركيز في الخط الخلفي للفريق المصري.

تفوق هجومي منذ الدقائق الأولى
دخل الجيش الملكي المباراة بحماس كبير ورغبة واضحة في فرض سيطرته على مجريات اللعب، حيث اعتمد على الضغط العالي والهجوم السريع عبر الأطراف. هذا الأسلوب أربك دفاع بيراميدز في بداية اللقاء، ما أدى إلى خلق عدة فرص خطيرة، تُوجت بإحراز هدف التقدم مبكرًا في المباراة. الهدف أشعل أجواء المباراة ومنح لاعبي الفريق المغربي دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الضغط.

محاولات بيراميدز للعودة
بعد استقبال الهدف، حاول لاعبو بيراميدز إعادة ترتيب الصفوف والعودة سريعًا إلى أجواء المباراة. وبدأ الفريق في الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر في منطقة وسط الملعب، مع محاولة بناء الهجمات المنظمة من الخلف، بحثًا عن ثغرات في دفاع الجيش الملكي. كما سعى لاعبو الفريق المصري إلى استغلال الكرات الثابتة والاختراقات من العمق من أجل إدراك هدف التعادل.

مباراة مفتوحة بين الفريقين
شهدت الدقائق التالية تبادلًا في الهجمات بين الفريقين، حيث حاول الجيش الملكي تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ يضمن له مزيدًا من السيطرة، بينما ركز بيراميدز على استعادة التوازن الدفاعي مع تكثيف المحاولات الهجومية. هذا الصراع التكتيكي بين الطرفين جعل المباراة أكثر إثارة، خاصة في ظل رغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المرحلة المهمة من البطولة القارية.

صراع قوي في البطولة القارية
تأتي هذه المواجهة في إطار المنافسة القوية التي تشهدها بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق أفضل النتائج من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو اللقب القاري. ويأمل الجيش الملكي في استغلال البداية القوية للحفاظ على تقدمه، بينما يطمح بيراميدز في العودة سريعًا وتعديل النتيجة قبل نهاية اللقاء.

