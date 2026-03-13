موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة قوية خارج الديار عندما يحل ضيفًا على نظيره الجيش الملكي المغربي على الملعب الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة تقام وسط ظروف استثنائية بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامتها دون حضور جماهيري.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة بالنسبة لفريق بيراميدز الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب، خاصة أن مباريات الأدوار الإقصائية في البطولة القارية غالبًا ما تكون شديدة التنافسية والحسم.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الجمعة/السبت بتوقيت القاهرة، حيث تذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي إقامة المباراة دون حضور جماهيري تنفيذًا لقرار صادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمعاقبة نادي الجيش الملكي، على خلفية أحداث شغب جماهيري شهدتها إحدى مباريات الفريق في دور المجموعات أمام الأهلي، بالإضافة إلى عقوبة سابقة تعود إلى الموسم الماضي، وهو ما أدى إلى حرمان النادي المغربي من دعم جماهيره في هذه المواجهة المهمة.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي

وكانت بعثة بيراميدز قد غادرت إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي على متن طائرة خاصة استعدادًا للمباراة، وضمت القائمة عددًا من أبرز عناصر الفريق في مختلف الخطوط، حيث جاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي.

وفي خط الدفاع: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمود مرعي، كريم حافظ.

أما في خط الوسط: مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، باسكال فيري، أحمد توفيق، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي.

وفي خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما، مروان حمدي، دودو الجباس.

غيابات مؤثرة في صفوف الجيش الملكي

في المقابل تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي يفيد بغياب لاعبين مؤثرين عن صفوف الجيش الملكي خلال اللقاء، وهما محمد ربيع قائد الفريق ومنصف عمري الظهير الأيسر، وذلك بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي بدور المجموعات، ما يمثل ضربة فنية للفريق المغربي قبل مواجهة ربع النهائي.

طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم دولي بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من أحمد عبد الرازق من جيبوتي كمساعد أول، ومحمد عبد الله من السودان كمساعد ثان، بينما يتولى محمود إسماعيل من السودان مهام الحكم الرابع.

كما يدير تقنية حكم الفيديو المساعد الحكم الغاني دانيال لاريا، ويعاونه الليبي أحمد عبد الرازق.

اختبار صعب لبيراميدز خارج الديار

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا لبيراميدز الذي يسعى لتأكيد حضوره القاري في البطولة الأغلى للأندية الإفريقية، خاصة أن اللعب خارج الأرض في الأدوار الإقصائية يمثل تحديًا كبيرًا لأي فريق، حتى في ظل غياب الجماهير عن المدرجات.

ويراهن الجهاز الفني للفريق المصري على خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع الضغوط، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الرباط تسهل مهمته قبل لقاء العودة، في مواجهة يتوقع أن تشهد صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الفريقين الباحثين عن بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.