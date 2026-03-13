جوارديولا يتجاهل أسئلة الصحفيين بعد الهزيمة من ريال مدريد

لم يكن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في مزاج يسمح بمناقشة كيفية تجاوز فريقه للخسارة 3-صفر أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إذ قال اليوم الجمعة، إن تركيزه منصب حصريا على مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا السبت أمام وست هام يونايتد، الساعي للهروب من الهبوط.

ويواجه جوارديولا وفريقه مهمة صعبة على أرضهم أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة في إياب دور 16 يوم الثلاثاء المقبل، لكنه رفض التفكير فيما بعد مباراة الدوري يوم السبت عندما سُئل عن إمكانية تحقيق عودة غير متوقعة.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "وست هام، دعونا نركز فقط على وست هام، هذا النوع من المباريات صعب، مهما تكن خططك فقد لا تتحقق، تلعب المباراة التي أمامك، وبعد المباراة تحدد ما إذا كانت لديك فرصة أم لا، الأمر صعب، نعم".

وأضاف: "الآن نركز على وست هام. أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأصعب للفوز باللقب، وما زلنا في المنافسة، مع العلم أنه إذا أضعنا نقاطا فسينتهي الأمر".

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال، مع مباراة مؤجلة لصالحه.

وفي المقابل، يقبع وست هام بقيادة نونو إسبيريتو سانتو في المركز الثامن عشر ويكافح لتأمين البقاء، وقد أشار جوارديولا إلى أن الفريقين في أمس الحاجة إلى النقاط.

وواصل: "كل مباراة مهمة، نحن نكافح منذ أشهر من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز، ولن نتخلى عن كفاحنا حتى النهاية دون أن نحاول، مع السفر والفاصل الزمني البالغ ثلاثة أيام بين المباريات، لا يمكننا إشراك التشكيلة الأساسية نفسها، بالطبع سنجري تغييرات، لكنني لا أفكر في ذلك الآن. أما ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز العديدة التي فزنا بها في السنوات القليلة الماضية فليست مهمة في هذه اللحظة".

واختتم: "تركيزي منصب على وست هام. أتفهم تماما سبب سؤالك عن ريال مدريد، لكن تركيزي عندما استيقظت اليوم كان على نونو ووست هام وما يتعين علينا فعله".