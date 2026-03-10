موقف جوارديولا من مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أوقعت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2025/26 فريق مانشستر سيتي في مواجهة نارية ضد نظيره ليفربول على ملعب "الاتحاد".

وتأهل ليفربول إلى ربع النهائي بعد الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 3-1 خارج ملعبه، فيما تخطى مانشستر سيتي نيوكاسل بنفس النتيجة في دور الـ16 من البطولة.

ويغيب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن مباراة ربع النهائي أمام ليفربول، وذلك بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء السادسة هذا الموسم، وهو ما يستوجب غياب المدرب لمباراتين وفقًا للائحة الجديدة.

وبناءً على ذلك، سيتولى مساعده بيب ليندرز قيادة الفريق في مباراة ربع النهائي، وهو المدرب الذي سبق له العمل في "الأنفيلد" كمساعد ليوزجن كلوب.

وسيكون جوارديولا حاضرًا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد آرسنال على ملعب "ويمبلي" يوم الأحد 22 مارس، إذ تمنح اللوائح استثناءً للمدربين في النهائيات.