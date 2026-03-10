قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد عدم رغبته بتكرار سيناريو العراق في إيران
أمام أحد مصانع السادات.. مصرع عامل على يد زميله في المنوفية
الحرس الثوري لـ ترامب: المرشد هو من يقرر متى تنتهي الحرب.. وستندمون على قراراتكم الغبية
زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم
مسلسل على قد الحب الحلقة 20.. نجاح خطة مها نصار ودخول نيللي كريم المصحة بعد تدهور حالتها
الجيش السوري: حزب الله أطلق قذائف باتجاه البلاد.. ولن نتساهل مع أي اعتداء على أرضنا
ترامب: أجلنا ضرب بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق
مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني: أي دولة تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل من أراضيها لها حرية المرور بمضيق هرمز
أسرار جديدة من حرب 67.. تشكيل جوي مصري يسقط طائرتي مظليين إسرائيليين ويعطل خطط غزو شرم الشيخ| فيديو
محاكمة 13 متهما بالانضمام لداعش كرداسة.. اليوم
طريقة جديدة لاكتشاف أماكن الذهب القديمة باستخدام الأسماك.. ما القصة؟
المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على البنك الأهلي

حمزة شعيب

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على البنك الأهلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الفريق الفوز بهدف وحيد ليحصد ثلاث نقاط هامة، ارتفع على إثرها رصيد بيراميدز إلى 43 نقطة، محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

وبنهاية هذه الجولة، يُنهي بيراميدز دور البطولة الأول ويصبح ضمن مجموعة تحديد البطل، بينما سيتواجد البنك الأهلي في المجموعة المتنافسة على الهبوط.

ويستعد بيراميدز لمواجهة قوية في دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلتقي الفريق مع الجيش الملكي المغربي في مباراة الذهاب لدور ربع النهائي، المقررة إقامتها في المغرب يوم السبت 14 مارس 2026، في تمام الساعة 12 صباحًا.

بيراميدز الدوري المصري البنك الأهلي

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

حملات تموينية

إعدام سلع منتهية الصلاحية و32 إنذارا وتحرير 96 محضرا بالشهداء وأشمون

تكليف الدكتور أحمد صبري الملاح مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

تكليف الدكتور أحمد صبري الملاح مديرا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

رفع تلال القمامة

محافظ الغربية يؤكد دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية لذوي الهمم وأسرهم

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

