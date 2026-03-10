موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على البنك الأهلي

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على البنك الأهلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الفريق الفوز بهدف وحيد ليحصد ثلاث نقاط هامة، ارتفع على إثرها رصيد بيراميدز إلى 43 نقطة، محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

وبنهاية هذه الجولة، يُنهي بيراميدز دور البطولة الأول ويصبح ضمن مجموعة تحديد البطل، بينما سيتواجد البنك الأهلي في المجموعة المتنافسة على الهبوط.

ويستعد بيراميدز لمواجهة قوية في دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلتقي الفريق مع الجيش الملكي المغربي في مباراة الذهاب لدور ربع النهائي، المقررة إقامتها في المغرب يوم السبت 14 مارس 2026، في تمام الساعة 12 صباحًا.