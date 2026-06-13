إمبراطور اليابان يبدأ جولة رسمية إلى هولندا وبلجيكا لتعزيز العلاقات الدولية

غادر إمبراطور اليابان، ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، اليوم "السبت" العاصمة طوكيو متوجهين في زيارة رسمية إلى هولندا وبلجيكا، في إطار جهود تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الدولي، وهي الزيارة الخارجية الرسمية الرابعة منذ اعتلاء الإمبراطور العرش.

وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم "السبت" أن الزيارة تستمر قرابة أسبوعين، حيث من المقرر أن يشارك الزوجان الإمبراطوريان، في مراسم استقبال رسمية وحفلات عشاء تقيمها العائلتان الملكيتان في البلدين الأوروبيين، فيما تمثل هذه الزيارة أول زيارة إلى هولندا منذ 13 عامًا، وإلى بلجيكا منذ 27 عامًا.

وفي هولندا، سيحضر الإمبراطور والإمبراطورة، فعاليات رسمية في أمستردام تستضيفها الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما، ومن المقرر أن يلتقيا برئيس الوزراء الهولندي روب جيتن، وزيارة البرلمان في لاهاي، كما سيضع الزوجان الإمبراطوريان أكاليل من الزهور عند أحد النُصب التذكارية لضحايا الحرب.

وأعرب الإمبراطور -في مؤتمر صحفي عقده قبل الزيارة- عن أمله في أن تيتح هذه الرحلة فرصة لتعميق أواصر الصداقة مع شعبي البلدين.

وعقب ذلك، يتوجهان إلى بروكسل في 20 يونيو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الـ160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وبلجيكا، حيث يستقبلهما الملك فيليب والملكة ماتيلد.

ومن المقرر أن يغادر الإمبراطور والإمبراطورة بلجيكا في 25 يونيو الجاري، على أن يعودا إلى اليابان في اليوم التالي، في ختام جولة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وإحياء جسور الصداقة التاريخية بين اليابان والدول الأوروبية.