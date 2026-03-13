كانوا بيلعبوا مع بعض.. تفاصيل العثور على جثامين 3 صغار لقوا مصرعهم إثر حريق بشبين القناطر

كشفت المعاينة الأولية والتحريات بواقعة مصرع 3 صغار بقرية القشيش في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن الأطفال الثلاثة كانوا يلهون داخل عشة أعلى سطح المنزل، وقت اندلاع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بالعشة واحتجازهم بداخلها.



وبعد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، جرى العثور على جثامين الأطفال الثلاثة داخل العشة أعلى السطح، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ولقي 3 أطفال مصرعهم في حريق منزل، مكون من طابقين في قرية القشيش بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل طابقين معروشين بالخشب بقرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر ووجود حالات وفاة من الأطفال.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع 3 أطفال فى حريق من طابقين معروشين بالخشب بقرية القشيش بمدينة شبين القناطر وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.