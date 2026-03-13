ضبط 5 طن منظفات مغشوشة داخل مخزن بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (6000 عبوة منظفات صناعية "منتج نهائى" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية – أكثر من 5 طن مواد خام بدون مستندات– 6400 "عبوة فارغة – كرتونة – غطاء" خط إنتاج - 7500 قطعة ملصق "مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة") داخل مخزن "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية ، كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.





