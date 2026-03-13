تصعيد التهديدات الإيرانية في الخليج والدفاعات الجوية تصد الهجمات

قال جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية من الرياض، إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تصعيدا ملحوظا في التهديدات الإيرانية، تستهدف القواعد الأمريكية والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه، مع زيادة ملحوظة في استخدام الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن الدفاعات الجوية الخليجية مستمرة في صد هذه الهجمات قبل وصولها للأهداف الحيوية.

وأوضح المراسل، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي كريم حاتم ، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الاستهدافات في المملكة العربية السعودية أقل حدة مقارنة بدول الخليج الأخرى، إذ تصدت الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات متعددة، وحمت المدن والمرافق المدنية، بما فيها المنشآت النفطية والقواعد العسكرية.

وأفاد الوصيف، بأن حقل شيبة في الأحساء والقاعدة العسكرية في مدينة الخرج كانا من أبرز الأهداف، مشيرًا إلى تشغيل نظام الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة لأول مرة في المملكة، لتحذير السكان من أي تهديد جوي محتمل.

أكد المراسل أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات ازدادت خلال الساعات الأخيرة، لكن الاعتراضات الدفاعية نجحت في الحد من الأضرار على المدنيين والمرافق الحيوية، مؤكدًا قدرة الدفاعات الخليجية على حماية الأجواء.