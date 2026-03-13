رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد اليوم للتقلبات الجوية المفاجئة واحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور علي بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار وكذلك مراجعه أعمده الإنارة والتأكد من عزلها لمنع اي حوادث صعق بالكهرباء حرصا على سلامه المواطنين.

أكد محافظ الشرقية الانعقاد الدائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفوري وحلها فى أسرع وقت.