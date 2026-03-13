هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كاين، أننا اليوم سيشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية في جميع أنحاء منطقة العمليات.



وأضاف رئيس الأركان الأمريكي، أننا نهاجم بصواريخ دقيقة مخازن الأسلحة الإيرانية،وقمنا بإعطاء أولوية لمهاجمة القواعد البحرية الإيرانية وسفنها الحربية.



وأوضح رئيس الأركان الأمريكي، أن إيران لا تزال لديها قدرة على تهديد الملاحة التجارية، وقواتنا تواصل التركيز على قدرات إيران على زرع الألغام.



وأشار رئيس الأركان الأمريكي، إلى أننا شهدنا انخفاضا في عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية والمسيرات الهجومية الانتحارية، ونستهدف الصناعة الدفاعية لضمان ألا تستطيع إيران تهديد مصالحنا، ونسيطر على أجواء إيران.



