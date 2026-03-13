قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية

البهى عمرو

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كاين، أننا اليوم سيشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية في جميع أنحاء منطقة العمليات.


وأضاف رئيس الأركان الأمريكي، أننا نهاجم بصواريخ دقيقة مخازن الأسلحة الإيرانية،وقمنا بإعطاء أولوية لمهاجمة القواعد البحرية الإيرانية وسفنها الحربية.


وأوضح رئيس الأركان الأمريكي، أن إيران لا تزال لديها قدرة على تهديد الملاحة التجارية، وقواتنا تواصل التركيز على قدرات إيران على زرع الألغام.


وأشار رئيس الأركان الأمريكي، إلى أننا شهدنا انخفاضا في عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية والمسيرات الهجومية الانتحارية، ونستهدف الصناعة الدفاعية لضمان ألا تستطيع إيران تهديد مصالحنا، ونسيطر على أجواء إيران.


 

إيران رئيس الأركان الأمريكي الأركان الأمريكي هيئة الأركان الأمريكية

