رئيس الأركان الأمريكي: إيران ليست أقوى مما كنا نعتقد

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية دان كين / اليوم الثلاثاء /أن إيران ليست أكثر قوة مما توقعت الولايات المتحدة عند إطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وقال كين- في تصريحات أوردتها وزارة الدفاع :- " اعتقد أنهم يقاتلون وأنا أحترم ذلك لكنني لا أظن أنهم أكثر قوة مما توقعنا". وأضاف أن القوات الأمريكية تستهدف بشكل مباشر القدرات البحرية الإيرانية التي تُستخدم لتهديد الملاحة، بما في ذلك السفن المسؤولة عن زرع الألغام في الممرات المائية الحيوية، مُشيرًا إلى أن البنتاجون سيبحث مجموعة من الخيارات إذا تم تكليفه بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب / أمس الإثنين /بتصعيد الحرب ضد إيران في حال أقدمت على أي فعل يوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.